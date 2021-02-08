رئيس نادي الطلبة يعتدي بالضرب على مراسل برنامج كورة

اعتدى رئيس نادي الطلبة علاء كاظم بالضرب المبرح على مراسل برنامج كورة احمد العطواني اثناء تأديته مهامه ما ادى الى كسر انفه.

وقال العطواني لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة انه كان بصدد اجراء مقابلة سريعة مع الكابتن علاء كاظم، إلا انه فوجئ بسحب رئيس النادي المايكرفون وضربه بواسطته على انفه، ما ادى الى نزيف حاد، ونقل على اثرها الى المستشفى.

مدير التصوير في قناة الفرات قال ان زميله العطواني كان مع المصور في تغطية خاصة لعزاء رئيس نادي العدالة وتعرض لهذا الحادث، لافتا ان كاظم حاول ايضا ضرب المصور وقام بكسر الكاميرا الخاصة بالقناة.

واضاف ان علاء كاظم تسبب بكسر انف المراسل ونزيف حاد نقل على اثره الى مشفى الكندي لتلقي العلاج.

واذ تتمنى الجمعية السلامة للزميل العطواني فانها تبدي استغرابها من السلوك اللا اخلاقي الذي تعامل به رئيس نادي الطلبة مع الصحفي، وتعده انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي.

كما تطالب الجمعية الجهات المعنية اتخاذ اجراءات قانونية بحق المعتدين على الصحفيين، وايقاف مساعي التضييق على حرية العمل الصحفي، التي اوصلت الامور الى هذا الحال المؤسف.