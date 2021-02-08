عالية نصيف تعرب عن شكرها للسيد وزير الدفاع لتدخله في قضية استحواذ شقيق أحد الضباط على منزل صحفي عراقي مغترب

أعربت النائبة عالية نصيف عن شكرها وتقديرها للسيد وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد لتدخله في قضية استحواذ شقيق أحد الضباط على منزل صحفي عراقي مغترب .

وقالت في بيان اليوم :” ان قضية الكاتب الصحفي والروائي قصي صبحي القيسي أصبحت قضية رأي عام، إذ قام شقيق أحد الضباط بالاستحواذ على منزله في منطقة العامرية ببغداد مستقوياً بشقيقه الذي يحمل رتبة لواء في وزارة الدفاع ” ، مبينة :” أن كل ما يريده الصحفي المغترب هو العودة إلى الوطن والسكن في بيته “.

وأضافت نصيف :” ان مظلومية هذا الصحفي العراقي وصلت الى السيد وزير الدفاع الذي تدخل مشكوراً في القضية وأخذ على عاتقه إنصاف صاحب المنزل وإعادة منزله إليه وعدم السماح لأي شخص باستغلال اسم الوزارة أو الرتبة العسكرية في اغتصاب بيوت الناس وسلب حقوقهم وابتزازهم، وننتظر إجراءات الوزارة بهذا الخصوص قريباً إن شاء الله “.