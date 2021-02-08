قصيدة / مشاهد إنسانية لا تنسى

د. حسن كاظم محمد

توضيح: الكرم لن يكون مرتبطاً بإكرام الضيف فحسب، ولكنه أكثر شمولا بما نشاهده في حياتنا العملية من مواقف فريدة في التضحية للوطن وللآخرين كمساعدة الجار والمظلوم عند الملمّات. هناك التزامات دينية وأخلاقيات مجتمعية أصيلة عند العراقيين تُقدم في المناسبات الحزينة والمفرحة وتدخل ضمن الجود والكرم، متمنيا أن تكسب القصيدة التالية رضا القارئ الكريم وهي من نوع المربّع الشعبي.

كـريم الـنَـفِس وِحْده مِـن خِـصالَه

سَعـيد يْـكـون مِـن يِسعِـد اْعـيالـه

***

كَـرَم ريحة العَـنبر بَـذرة المشخاب

گهـوة هـيل نكهه وطيـبة الأحـباب

حلات الـكرم لَـمَّـن يـكسب الألـباب

يـتـيـم وطـفـل ونـته تْـدبّـر احـواله

***

عادة كـل كـريـم الـنـفِـس مِـنحـازه

خايـف مو أكـو تـقـصيـر وعْـوازه

يحـرص يـنـتـبه عَـل غـلّه مـمتازه

يـحـب الـلمّه چَـنـهـه تْـريـح دلّالـه

***

باب الـدار كـل صبـحـيّه مـفـتوحه

عَـلامه لـليمـر دخْـلـتـك مسمـوحه

خـبـز تـنّـور وگـيـمر حالاً تْـلوحـه

وتَـعـبـك راحه إلـنه وِنـته تِـحـلاله

***

مـشهـد مـوصل تْـحـرّرت بالـتـوثيـق

وهْـل الـغـيـره فَـكّـو عـنهـم التطويق

لوري شِـفت مَملي ضيـم من الضيق

وشِفْـت الشهِـم ظهره انـحـنه للعـاله

***

طِـفـله شـفِـت تـبچي جـايه لـلجندي

تـتلـهّـف عَـليه يـا أحـله مـا عـنـدي

أبـويـه راح أمّــي جـايـه وَي جـدّي

مَـشيـتـه بْـعـسر بَـلـكـن إلـه نَـقّـالـه

***

نـاس تْهـجّـرت مِـن مَـوقـع الأنـبار

ضَـيْـفـتهـم مُـدن مـخـتـصّه لـلزوّار

أكـل وعَـيـش مرتاحـيـن ليـل نْـهار

مِــلْــح وزاد لازم نِـــقــره مــوّالـه

***

شكـر لله الـكَـرم نِـعــمـه فــضـيـله

تـنـمـو وْيَ العُـمـر چَـنهـه فَـسيـله

تـنـطـي ثـمَـر مِـن اْجـود فـصـيـلـه

تــتـرك ذِكِـر مِــن بَــعــدك رسـالـه

***

مَـيـفـيـدك الــمـال بْـلا سَــخـاوه

ويـــعـــذبـك إذا أنـــتــج عَــداوه

مِـثـل الــثَـمـر لـوما بـي طـراوه

فِـگـدْت الأصـل تـبـقـالـك نْخـاله

**

جَـمْـع المال مـو مـصدر سعـاده

لا جـاه وحُـكُـم ومـركـز قــيــاده

بَــس نـومك بْـراحه عَـل وساده

حَـتّـه الحلمِ اْلـك وِنـسـه بْـمجاله

وإلى اللقاء