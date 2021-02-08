بسم الله الرحمن الرحيم

لاحمد كاظم..(القوات الامريكية مصدر للاستقرار)..(وما يهدد امريكا داخليا هو وصول المهمشين لحكمها)

بمقارنة بين الوجود الامريكي باوربا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية والخليج، وبين الوجود الامريكي بالعراق وافغانستان وسوريا.. نكتشف بسرعة بان (المشكلة ليس بالقوات الامريكية) ولكن بشعوب لا تعرف مصلحتها، فاليابانيين والالمان مثلا لم يؤسسون مليشيات وانتحاريين وذباحة وصكاكة وجماعات مسلحة تقتل ابناء شعوبهم بدعوى (المقاومة).. واليابانيين والالمان لم ينتخبون (القسسة والمتدينيين باحزاب دينية) ليحكمون بلدانهم ويشرعنون السرقات بحجة ان اموال اليابان والمانيا مجهولة المالك ويفعل بها الحاكم الشرعي الاجنبي (الصيني باليابان) مثلا او (الحاكم الشرعي الاجنبي الفرنسي بالمانيا)؟

فكل من دمروا العراق هم من رفعوا شعارات (النضال بالنسبة للبعثيين والقوميين) الى شعارات (الجهاد) بالنسبة للاسلاميية الدعوة والمجلس وبدر .. الخ الى شعارات (المقاومة العاهرة) بالنسبة للولاءيين ومليشياتهم والصدريين و مليشياتهم..

ولنتذكر منذ انسحاب امريكا عام 2011 هذا الانسحاب المبكر انهار العراق بسرعة بثلاث سنوات لتسطير داعش على ثلث العراق.. ونؤكد لو امريكا اليوم انسحبت من المانيا واليابان.. لعاد النازيين لحكم المانيا بسنوات معدودة وعادة المتطرفيين اليابانيين لحكم اليابان.. ولدخل العالم بحرب عالمية ثالثة، ولا ننسى ان (افغانستان والعراق وسوريا.. ) شعوبها مركبة ومازومة قبل دخول امريكا اليها اصلا..

ونسال (احمد كاظم) اسالة نتمنى الاجابة عنها من قبله:

1. ما هي جريمة امريكا بنظركم؟ هل لانها اسقطت الطاغية صدام، ودعمت عملية انتخابية ديمقراطية، ودعمت العراق ضد الارهاب القادم للعراق من سوريا الاسد حليف ايران باعتراف المالكي الذي اتهم بشار الاسد بالايام الدامية ببغداد.. وبدعم الارهاب بالعراق منذ 2003..

2. هل لان امريكا حررت شيعة العراق من طغيان 1400 سنة في وقت شيعة العراق كانوا يلطمون الصدور ويصرخون (اظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه).. ويحجون للكعبة ويتمسكون باستارها لانقاذهم من الظلم.. وتاتي امريكا وتحررهم و تسلمهم مفاتيح بلد.. فبلد ان يعمرونه.. سلموه لجار السوء والقذارة ايران، وافسدوا بالارض..

3. لماذا تلمون امريكا التي حررتنا كشيعة عرب بالعراق، ولا تلومون ايران التي تدعم طبقة سياسية فاسدة فاسدة فاجرة حقيرة خبيثة خائنة.. بالعراق.. (هل ترضى ايران ان تقوم دولة بدعم تنظيم داخل ايران يعلن ولاءه لدولة اجنبية مثلا تركيا .. ويقول قائد التنظيم الايراني الجنسية بان لو امره قائده التركي اردوغان حرب حرب، سلم سلم، ضد بلده المفترض ايران)؟؟ اليس ايران تقوم باعدامهم بالسلنكات.. فلماذا الحرام في ايران حلال في العراق للايرانيين.. اجبنا بالله عليكم.

4. تسليح صدام والبعث كان روسيا .. وصدام قمع معارضيه من الشيعة والكورد بسلاح روسي.. وروسيا رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير.. فدبابات صدام كانت روسية (تي 54 وتي 72 . .الخ) وطائرات صدام (سيخوي وميغ وتوبوليف .. الخ) الروسية.. وصواريخ صدام (سكود وفروغ) الروسية.. ورشاشات جيش صدام روسية (الكلاشنكوف).. الخ.. فعجبا لماذا لم نسمع من المعممين من يرفع شعارات (الموت لروسيا، كلا كلا روسيا، روسيا الشيطان الاكبر)؟

5. لماذا يعادون امريكا التي حررت العراق وشيعته من طغيان 1400 سنة من حكم الاقلية على الاكثرية؟ ففعلا عجبت لقوم ان احترمتهم احتقروك وان احتقرتهم احترموك.. فعلا العبيد لو مطرت الدنيا حرية لرفعوا المظلات.. وهذا ما فعله عبيد ايران برفع المظلات بل (القنادر) ضد امريكا التي حررتهم من الطغيان.

6. نسالكم بالله عليكم.. لماذا تطالبون باعدام (السنة المتورطين بقتل الشيعة على الهوية) وتقولون عليهم ارهابيين.ِ. في حين لا تطالبون باعدام (الصدريين الذين قتلوا سنة على الهوية) ولا تقولون عليهم ارهابيين..

7. كلنا نعلم ان اول خلية لحزب البعث القذر اسست في جامعة السوربون في فرنسا،ِ ومفاعلات العراق ومنها بزمن البعث روسية فرنسيةِ، والخميني عاد لايران بطائرة اوربية فرنسية متكئ على كابتن الطائرة الفرنسية عند نزوله من الطائرة، وتسليح صدام روسي.. والاتفاق النووي السيء الصيت مع ايران يدعمه الاوربيين.. والحزب الشيوعي اوربي اساسا من حيث النشاة والتشكيل.. والاسلاميين ارتبطوا ببريطانيا كالاخوان المسلمين وغيرهم.. والعراق و ايران تحاربوا بسلاح روسي .. فلماذا تتهجمون على امريكا وليس روسيا وفرنسا..

8. انتم عارضتم الطاغية صدام يا شيعة لخاطر من يحكمون اليوم من ال الحكيم وال الصدر و الدعوة والمجلس .. الخ.. الذين انكشف بانهم مجرد لصوص و عملاء خونة وذيول تابعين بكل خسة وذلة لايران.. فلماذا تلومون امريكا بما قدم اصبعكم البنفسجي يا شيعة العراق..

9. هل تعلم ان ترامب يمثل ثورة شعبية امريكية .. انتفضت رافضة لاستمرار جعل امريكا كالسمك ماكول مذموم.. فامريكا وقفت مع الاوربيين بالحرب العالمية الاولى والثانية ولولا تدخل امريكا لما هزمت النازية.ِ. وامريكا وقفت لجانب العالم الحر بالحرب الباردة ضد الشيوعيين والسوفيت.. وامريكا تدعم الجهود الدولية ضد الارهاب .. وبعد ذلك وجدت امريكا نفسها ليس لها اي بصمات برسم خرائط العالم ومنها الشرق الاوسط واحتكر كل ذلك الاوربيين والروس.. وكذلك وجدت ترامب بان امريكا تنقل التكنلوجيا ورؤوس الاموال للعالم ومنها للصين وشرق اسيا.. مقابل ذلك يتصاعد نسبة البطالة في امريكا.ِ.وهجرة الاموال.. ومخاطر الزحف السكاني من المكسيك لامريكا.. وارتفاع نسبة الجريمة والمخدرات انعكاس لذلك..

ولا ننسى مخاطر المسلمين والعداء الغير مبرر ضد امريكا .. (فمن الطبيعي ان يخرج قائد مثل ترامب) ومن المؤكد صعود المهمشين بحكم امريكا.ِ. سوف يزيد ردة الفعل للشعب الامريكي ليبرز قائد جديد لامريكا استمرار للرئيس الامريكي ترامب يعكس الرغبة الامريكية بعودة قوة ومكانة امريكا ال عالمية بما تستحق.

اما بخصوص (ما يهدد امريكا وامنها الداخلي) فهو (وصول المهمشين لحكم امريكا)

واقصد بالمهمشين (امثال اوباما الاسود الرئيس الامريكي السابق، ونائبة رئيس امريكا الجديد بايدين الهندية كاملا هريس، الخ) اي (السود والمكسيكيين والمسلمين والصينيين والهنود.. ).. واعطي مثال (شركة امريكية .. هذه الشركة لدينا شخصيا اقارب فيها، 95% من موظفيها والعاملين فيها والحرفيين، هم شرق اوسطيين من العراق وسوريا وفلسطين والاردن والخليج .. الخ اضافة لهنود وغيرهم) والباقي 5% هم (بيض بموقع الادارة للشركة).. يؤكد اقاربي وهم خبراء بمجال عملهم الالكتروني.. بان لو استبدلنا المواقع واصبحنا بموقع الادارة بدل البيض الامريكان، لفشلت الشركة ودخلنا بصراعات وخسائر).. وهذا نفسه سبب فشل النظام السياسي بعد 2003 ايضا لان من تحكم به الغرباء (السستاني الايراني، وخامنئي حاكم ايران، وسليماني الايراني الهالك، الخ) فاصبح العراق بسبب هؤلاء ضيعة ايرانية رخيصة للايرانيين.

ومثال ثاني..

(اطباء وخريجي كليات عراقية) ابدعوا باوربا وامريكا والعالم . .و لكنهم كانوا فاشلين بالعراق،

السبب .. (الحلقات العلمية والادارة) الناجحة في اوربا وامريكا واليابان واستراليا وكندا.. التي تستثمر الطاقات.. وفشل (الادارة والحلقات العلمية) بالعراق ودول العالم الثالث في كثير منها.. التي تقتل الطاقات.. لاعتماد العالم الثالث المحسوبية والطائفة والدين والقومية والحزبية والاديولوجية.. الخ في الحكم و الادارة.. بكارثة ليس لها مثيل.. وسبب (المحسوبيات) بدول العالم الثالث كالعراق لانه لم يتم حل الصراعات القومية والمذهبية والمناطقية فيه.. فلو طبقت النظام الفدرالي بثلاث اقاليم في العراق بظل نظام رئاسي فدرالي.. لكان وضع العراق ليس كوضعه اليوم..

فغريزة التمدد الايراني على حساب شعوب المنطقة بالعراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها..

وفرضها صور كسرى ايران خامنئي بشوارع بغداد وبيروت وصنعاء .. وتجنيدها سقط المتاع كمليشيات وتشريع الخيانة باسم العقيدة.ِ. وجعل تلك الدول مجرد ساحات لتصفي ايران فيها حساباتها الدولية والاقليمية.. وليس هذا فحسب تجعل تلك الدول مجرد سوق استهلاكية لبضائع ايران الرديئة وبعشرات المليارات الدولارات مقابلها يقوم عملاء ايران بتعطيل واهمال متعمد لكل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة والصحية . .الخ بالعراق خاصة..

وتذكر يا (احمد كاظم)..

بان ايران من جندت المليشيات المرتزقة خارج حدودها بالعراق وسوريا واليمن ولبنان.. الخ.. وليس السعودية وامريكا من جندت مليشيات خارج ايطار الدولة. وتذكر ايران من تقاتل خارج حدودها برجال غير رجالها وبدماء غير دماء ابناءها وباموال غير اموالها وجبهات حرب غير اراضيها، وبعد ذلك تدعي بان الفضل لها..

فلعن الله النظام الايراني الارعن.. الذي يكسر عيون اهل العراق بالترويج لبطل ايراني بعدد من قتل من جنود العراق بالثمانينات وهو الهالك قاسم سليماني.. وليس هذا فحسب تروج بان العميل ابو مهدي المهندس الايراني الجنسية والمتزوج من ايرانية والذي اوصى بدفنه بايران بعد هلاكه.. هذا المهندس الذي قاد مرتزقة من حملة الجنسية العراقية للقتال ضد العراق بالثمانينات مع بقية المعارضة المحسوبة زورا شيعيا بالعراق الذين اعترفوا بانهم كانوا لا يقاتلون لاسقاط صدام لانه طاغية ظالم.. بل لاستبداله بحاكم اجنبي هو خميني المقبور القائد العام للقوات المسلحة الايرانية بخيانة ليس لها مثيل.. تروج ايران للمهندس وسليماني بانهم قادة النصر ؟؟

وعن اي نصر تقصد ايران.. هو انتصارها على العراق.. فصناع الانتصار وقادة النصر هم عشرات الالاف من شهداء العراق الذين سقطوا شهداء بالقتال ضد تنظيم خلافة الشيطان داعش.. وليس المقبورين المهندس وسليماني الذين كانوا يؤمنون ممرا بريا لطهران للمتوسط، وتشكيل مليشيات كسوط لايران بظهور العراقيين الرافضين للنظام الفاسد بالخضراء.. ويد ضاربة لايران بالعراق ضد القوات الامريكية التي اسقطت الطاغية صدام.

وتذكر يا احمد كاظم:

ان جريذي اهل العراق صدام الذي اسقطته امريكا واعتقلته بحفرة كان طام نفسه فيها، هذا صدام اشرب ايران والخميني وسليماني بالثمانينات السم الزعاف .. فكيف الحال لو حكم العراق بطلا من شيعة العراق العرب .. لجعلوا الايرانيين يندمون على اليوم الذي ولدوا فيها..

والعجيب:

الطائرات الاسرائيلي تقصف مواقع موالية لايران بسوريا. .والضحية عراقيين وافغان وباكستانيين ولبنانيين جندتهم ايران كمرتزقة لها بسوريا.. ولا تخسر ايران شيء.. وايران بالمقابل تقتل بعراقيين وسوريين ولبنانيين عبر مليشياتها بحجة محاربة اسرائيل والنتيجة لا يسقط اي اسرائيلي جريح ولا قتيل..

فعلى النظام الايراني الارعن التخلص من :

1. غريزة السيطرة على العراق والمنطقة بدعوى انها جزء من الامبراطورية الفارسية البائدة.

2. غريزة السيطرة على الشرق الاوسط والعالم الاسلامي بحجة (خامنئي) ولي امر المسلمين الواجب الطاعة.. بمسخ الاسلام والعقيدة الشيعية الجعفرية.. بمسمى الولائية والتي هي ترجمة فعلية للتمدد الايراني الفاريس عقائديا .. باعلان الولاء لايران وليس للدول الوطنية التي تنتمي لها شعوب المنطقة.. (علما لم ينزل ملاك مرسل ليقول ان خامنئي السيء الصيت هو ولي امر المسلمين) فمن خول كسرى ايران ان يكون ولي امر مليار وخمسمائة مليون انسان.

3. غريزة السيطرة على الدول التي تسقط بالاخطبوط الايراني اقتصاديا بشكل تلك الدول بكل المجالات الصناعية والزراعية .. الخ.

المحصلة استاذ احمد كاظم:

من حكم العراق منذ 2003 هم الاقليتين الولائية والصدرية .. الفاسدتين الخونة.. فالصدريين ولاءهم للصنم مقتدى الصدر.. والولائيين الخونة ولاءهم لربهم الاعلى خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية.. وتذكر معظم شيعة العراق قاطعوا انتخابات 2018 رغم مشاركة الصدر وهادي عامري بالانتخابات.. وبعد ذلك انتفاضة تشرين المباركة 2019.. كلها تؤكد بان الولائيين والصدريين اقليتين تحكم العراق بغفلة من الزمن بمليشيات دموية وبمافيات الفساد وبدعم ايراني قذر.. فايران تمكن من رقاب العراق اراذل القوم.

علما لو كان يحكم العراق روحيا وسياسيا وثقافيا (قادة عرب شيعة من قبائل وعشائر العراق)

اصلاء لكانوا اول من سارعوا لتبني خارطة الشرق الاوسط الجديد التي تطرح دولة كبرى للعرب الشيعة من البحرين لسامراء مع الاحواز والاحساء والقطيف.. ولكن من يهيمن على مصادر القرار الشيعي العربي بالعراق هم اجانب ايرانيين وباكستانيين ولبنانيين وافغان. .الخ كالسستاني والحائري وال الصدر .. الخ.. ليس لهم اي صلة اقارب مع ابناء عشائر وسط و جنوب العراق العرب الشيعة.. علما مشكلتنا بان ايران فرضت بالقوة الغاشمة معادلة (القرار الشيعي العراقي يمر من قم الايرانية وليس النجف العراقية).. و(القرار السياسي العراقي يمر من طهران وليس بغداد).. فمتى تتغير هذه المعادلة لصالح شيعة العرب العرب المحتلة اراضيهم من ثلاث دول (ايران والعراق والسعودية)..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم