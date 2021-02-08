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مسرور بارزاني يستقبل الطبيب الكوردي آزاد النجار .. مبتكر القلب الصناعي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، الطبيب الكوردي المقيم في السويد آزاد النجار الذي يعود له الفضل في العديد من الابتكارات الطبية ولا سيما القلب الصناعي.

خلال اللقاء، ثمّن رئيس الحكومة جهود النجار في اختراعاته وابتكاراته الطبية، وأشار إلى أنه من المفخرة أن يحصل طبيب كوردي على مكانة مهمة على مستوى العالم كما حققها النجار نتيجة ابتكاراته في مجال الطب، متمنياً له النجاح في مهامه خدمةً للإنسانية، وفق بيان لحكومة الإقليم

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هذا ووجه الطبيب آزاد النجار شكره إلى رئيس الحكومة على دعمه المتواصل للمبدعين، وأبدى استعداده لتقديم كل ما في وسعه لخدمة كوردستان وخصوصاً في القطاع الصحي وتطوير الابتكارات الطبية.

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