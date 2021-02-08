نيجيرفان بارزاني: المبدعون الكورد أينما كانوا مبعث فخر لشعب كوردستان

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، الدكتور آزاد نجار الذي نجح باختراع نادر من نوعه في صناعة قلب اصطناعي.

وهنأ نيجيرفان بارزاني الدكتور نجار بهذا الإنجاز واصفاً اختراعه بالخدمة العظيمة للإنسانية ولمستقبل الطب، حيث أن بإمكانه إنقاذ حياة الآلاف من البشر، وأكد دعمه الكامل لإنجاح أي مشروع مستقبلي للدكتور نجار، واعتبر المبدعين الكوردستانيين أينما كانوا مبعث فخر لشعب كوردستان، وقال: «نحن فخورون بك».

من جانبه عبر د. آزاد نجار عن شكره وامتنانه لدعم نيجيرفان بارزاني، آملاً أن يساهم اختراعه هذا في خدمة المجال الطبي وأن يوفق مستقبلاً إلى اختراع أجهزة ووسائل وآلات طبية جديدة.

يبلغ د. آزاد نجار ٥٣ سنة من العمر، وهو من أبناء زاخو، يعمل طبيباً في السويد، وتمكن بعد ٢٠ سنة من العمل المتواصل من أن يصنع قلباً صطناعياً، وله إبداعات بالعشرات في مجالات الأطراف الاصطناعية والأدوات الجراحية، وقد نال شهادات حماية لمخترعاته.

وحضر اللقاء د. سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان.