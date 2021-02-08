الرئيس بارزاني ينعى “شهيد العَلم ” .. أستاذ مدرسة توفي بصعقة كهربائية خلال رفعه علم كوردستان

نعى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاحد ، مدرساً توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال قيامه بإستبدال ورفع علم كوردستان على سارية بناية المدرسة التي يداوم فيها في قضاء شقلاوة ، ليتوفى جراء ذلك ، مع بداية أول يوم من إستئناف الدوام بالمدارس في إقليم كوردستان .

وكان الاستاذ إبراهيم صباح ، المدرس في مدرسة سورك الأساسية واثناء قيامه بإستبدال ورفع علم كوردستان على سارية فوق بناية مدرسته تعرض لصعقة كهربائية أدى الى وفاته ، بعد ان احتكت سارية العلم بخط للكهرباء يمر قريب من سطح البناية .

الرئيس بارزاني قال في برقية تعزية ، الى عائلة الأستاذ الراحل ، انه تلقى ببالغ الحزن والاسى هذا النبأ ، مضيفاً ” الأستاذ إبراهيم استشهد خلال اداءه واجباً مقدساً ” ، واصفاً إياه بـ” شهيد العَلم وكوردستان”.

وتابع الزعيم الكوردي ، بالقول اقدم تعازي لعائلته وذويه ورفاقه وكل معلمي كوردستان وأهالي شقلاوة الأعزاء ، واشاركهم احزانهم. وادعو الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

هذا وكان الراحل من مواليد 1981 ، من سكنة قضاء شقلاوة (شمال العاصمة اربيل) متزوج ولديه طفلين .

كما قررت مديرية تربية اربيل تسمية المدرسة التي كان يداوم فيها باسمه .