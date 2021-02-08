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الرئيس بارزاني ينعى “شهيد العَلم ” .. أستاذ مدرسة توفي بصعقة كهربائية خلال رفعه علم كوردستان

نعى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاحد ، مدرساً توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال قيامه بإستبدال ورفع علم كوردستان على سارية بناية المدرسة التي يداوم فيها في قضاء شقلاوة ، ليتوفى جراء ذلك ، مع بداية أول يوم من إستئناف الدوام بالمدارس في إقليم كوردستان .

وكان الاستاذ إبراهيم صباح ، المدرس في مدرسة سورك الأساسية واثناء قيامه بإستبدال ورفع علم كوردستان على سارية فوق بناية مدرسته تعرض لصعقة كهربائية أدى الى وفاته ، بعد ان احتكت سارية العلم بخط للكهرباء يمر قريب من سطح البناية .مامۆستا ئیبراهیم سه‌باح ناسر، له‌كاتی به‌رزكردنه‌وه‌ی ئاڵای كوردستان له‌ یه‌كێك له‌ قوتابخانه‌كانی شه‌قڵاوه‌ گیانی له‌ده‌ستدا

الرئيس بارزاني قال في برقية تعزية ، الى عائلة الأستاذ الراحل ، انه تلقى ببالغ الحزن والاسى هذا النبأ ، مضيفاً ” الأستاذ إبراهيم استشهد خلال اداءه واجباً مقدساً ” ، واصفاً إياه بـ” شهيد العَلم وكوردستان”.

وتابع الزعيم الكوردي ، بالقول اقدم تعازي لعائلته وذويه ورفاقه وكل معلمي كوردستان وأهالي شقلاوة الأعزاء ، واشاركهم احزانهم. وادعو الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

هذا وكان الراحل من مواليد 1981 ، من سكنة قضاء شقلاوة (شمال العاصمة  اربيل) متزوج ولديه طفلين .

كما قررت مديرية تربية اربيل تسمية المدرسة التي كان يداوم فيها باسمه .

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