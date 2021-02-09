اعفاء ذوي الإعاقة من الأجور الدراسية في الجامعات

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، شمول طلبة الجامعات من ذوي الإعاقة بالإعفاء من الأجور الدراسية.

رئيس هيئة ذوي الإعاقة في الوزارة عصام عبد اللطيف التميمي قال في بيان انه “نتيجة للتنسيق الفعال بين قسم التأهيل التربوي في الهيئة ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ب‍وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم شمول طلبة الجامعات من ذوي الإعاقة ممن لديهم نسبة عجز بنسبة ٧٠٪ بالاعفاء من الأجور الدراسية استنادا إلى التقارير الطبية الصادرة من اللجان الطبية الرسمية حصرا”.

واضاف البيان، ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انشأت منافذ خاصة لذلك ورابط للصفحة الالكترونية ضمن موقع وزارة التعليم الرسمي لاستقبال طلبات هذه الفئة من الطلبة وتكملة اجراءاتهم بشكل فوري”.