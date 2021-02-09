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الحلبوسي يؤكد إضافة بند في الموازنة يخصُّ مستحقات الفلاحين

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إضافة بندٍ في الموازنة يخصُّ مستحقات الفلاحين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن الأخير “استقبل اليوم، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وعدداً من ممثلي الفلاحين والمزارعين في محافظة البصرة، لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه الواقع الزراعي، منها ما يتعلق بحماية المنتوج المحلي ومستحقات الفلاحين، وأهم التشريعات التي تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي”.

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان أن “مجلس النواب عمل على إضافة بندٍ في قانون الموازنة باعتبار مستحقات الفلاحين نفقات حاكمة، وإلزام الحكومة ووزارة المالية بدفع مستحقات الفلاحين السابقة قبل صرف أيِّ مستحقات وإنفاق آخر بكل مؤسسات الدولة”، مشدداً على ضرورة “حماية المنتج المحلي ومحاسبة مهرّبي المنتجات الزراعية”.

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