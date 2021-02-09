السفير الصيني: تغيّر الحكومة العراقية أخّر تنفيذ الاتفاقية المشتركة

أكد السفير الصيني في العراق تشانغ تاو، امس الاثنين، ان الاتفاقية الصينية موجودة وان سبب تأخر تنفيذها يعود الى تغير الحكومة العراقية.

ولفت الى ان بلاده ستزود العراق بـ 50 الف قطعة لقاح لفايروس كورونا، فيما أكد دعم الصين لشعب وحكومة العراق في مجال مكافحة الارهاب والانتخابات المبكرة.

وقال تاو خلال مؤتمر صحفي عقده السفير على منصة الكترونية للتعريف بالانجازات الصينيّة المتحققة مع العراق وحضرته (المدى) ان “الاتفاق مع الصين او ما عرف بـ(الاتفاقية الصينية) موجودة مع البنود المرفقة بها”. “لدي نسخة منها، لكن لا يمكن ان انشر نسخة منها بدون اخذ تفويض بذلك”. وأضاف ان “سبب تأخر تنفيذ بنود الاتفاقية هو تغير الحكومة في العراق”.

وفي سياق آخر، قال السفير الصيني ان بلاده “ستقدم 50 الف قطعة لقاح لفايروس كورونا الى العراق”. كما أشار الى ان “الصين تشجع الشركات على إعادة اعمار العراق، واننا لم نسمع بوجود اعتراض أميركي على عمل الشركات الصينية في العراق”.