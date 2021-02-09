السيستاني يفتي في عدة امور.. من بينها راتب الموظف المعين بطريقة غير رسمية

افتى المرجع الأعلى الشيعي، علي السيستاني، الثلاثاء، بشان مجموعة من الاستفتاءات والأسئلة، من بينها حكم راتب الموظف المعين بصورة غير رسمية، وممارسة العمل الخاص اثناء الدوام الوظيفي.

وفيما ياتي نص الأسئلة وأجوبتها كما أوردها مكتب المرجع السيستاني، اليوم (9 شباط 2021)، واطلع عليه موقع ان ار عربية:

السؤال: موظف قد تم تعينه بطريقة غير رسمية فما حكم أخذه الراتب؟

الجواب: لا ترخيص في مخالفة القوانين في البلد الاسلامي ولكن بعد التعيين اذا كان بالمستوى المطلوب من حيث الاختصاص والكفاءة فما يقبضه من الراتب حلال.

السؤال: يعاني اكثر الاطباء من خفارات ليلية شاقة إضافة إلى العمل الصباحي المتعب فهل يجوز للطبيب اخذ أجور اضافية من المرضى تعويضاً عن الوقت الاضافي غير المحسوب له من قبل الدولة؟

الجواب: لا يجو.

السؤال: يشاهد الطبيب يوميا في المستشفى الحكومي زخماً كبيراً من المرضى لدرجة الملل عن أداء الواجب اثناء الدوام الرسمي فهل يجوز للطبيب معالجة بعض هؤلاء المرضى في عيادته الخاصة ؟

الجواب: لا يجوز التقصير في اداء الواجب بحسب عقد التوظيف في المستشفى الحكومي ولا يجوز مطالبة المرضى بمراجعة العيادة الخاصة اذا كان ذلك ممنوعا حسب نظام المستشفى.

السؤال: اذا كنت موظفا حكوميا ولدي عمل خاص فهل يجوز ممارسة العمل الخاص لمدة ساعة او ساعتين يوميا أثناء الدوام الرسمي؟

الجواب: لا يجوز إن اخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخر اثناء الدوام الرسمي.