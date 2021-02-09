الشابندر: سرايا السلام اوصلت رسالتها لـ 3 اطراف في وقت واحد

اكد السياسي المستقل عزت الشابندر، الثلاثاء، ان سرايا السلام اوصلت عبر انتشارها رسالتها للاطراف الدولية والاقليمية والعراقية.

وكتب الشابندر في تغريدة عبر تويتر، اليوم (9 شباط 2021)، ان “انتشار واستعراض اسلحة (سرايا السلام) ليلة أمس اوصلت رسالتها بنجاح لثلاثة اطراف في وقت واحد ( دولية واقليمية وعراقية)”.

وكانت سرايا السلام قد وجهت امس، الاثنين، عناصرها بالنفير والتأهب والاستعداد لأعلى مستوى، لحماية العاصمة بغداد والمحافظات من هجمات “نوعية كبيرة” يستعد لها تنظيم داعش.

كما ونشرت صفحة “وزير القائد” تدوينة لصالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جاء فيها “وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقا بعثيا داعشيا وبعض المندسين معهم للهجـوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد”.

وأضافت، “مع العلم ان الاستهداف لا يخص المراقد الشيعية إن جاز التعبير، لنشر الفتـنة والفـوضى لذلك نسترعي انتباهكم”.

كما وهدد المتحدث باسم سرايا السلام صفاء التميمي، بقطع الايادي التي تمتد الى المراقد الشيعية والسنية.