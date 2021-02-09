الصحة: توصيات الوزارة لم تتضمن حظر التجوال

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن أبرز التوصيات التي رفعتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن فيروس كورونا.

مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير قال في تصريحات إن “وزارة الصحة رفعت حزمة من الإجراءات التي على شكل توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة ،والتي ستقرها خلال اجتماعها المقبل”، لافتاً الى أن “هذه الحزمة تساعد في التقليل من انتشار العدوى بين المواطنين وتركز على التباعد البدني وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين وتخفيف الزحامات في المرافق الحيوية”.

وأوضح أن “الحزمة الحالية التي ستناقشها اللجنة العليا لا تتضمن حظراً جزئياً ،لكن فيها غلق لبعض المرافق الحيوية في ساعات من اليوم، وستشمل أيضا المدارس والكليات بجعل الدوام الكترونياً”، مؤكداً أن “هذه مجرد توصيات ربما لا تقر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

وأشار الى أن “خيار الحظر الجزئي موجود لكنه ليس في هذه الحزمة وربما سيتخذ عند فقدان السيطرة على أعداد الإصابات في المستشفيات يتم اللجوء إليه لقطع سلسلة انتقال العدوى بين المواطنين”، مبيناً أنه “تم رفع توصية الحظر في أكثر من مرة ،إلّا أن الحكومة لديها رؤية لاسيما في مسألة فرض الغرامة وكيفية جبايتها بسبب الحالة الاقتصادية للمواطن وصعوبة تطبيقه”.