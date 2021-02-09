القبض على رجل قتل ابنائه الثلاثة شنقاً حتى الموت في ميسان

استيقظت محافظة ميسان وتحديداً في قضاء قلعة صالح صباح اليوم الثلاثاء على جريمة مروعة وهي قيام أب بقتل ابنائه الثلاثة وذلك بسبب خلافات عائلية مع زوجته.

وذكرت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت في بيان ، انه “بعد حصول حادث قتل بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته وجه قائد شرطة المحافظة العميد (عبد الخضر جاسم محمد) بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث “.

واضافت ان “الجاني والدهم تم اعتقاله بعد هروبه من منزله ومطاردته ولأكثر من ساعة تم القبض عليه ومن خلال التحقيق معه عن أسباب الجريمة اعترف بوجود خلافات عائلية مع زوجته وقيامه بتعاطي مادة المخدرات، حيث قام الجاني بخنق اولاده الثلاثة القاصرين شنقاً حتى الموت وهم ابنه الكبير وعمره 9 سنوات واخيه البالغ 8 سنوات مع ابنته الصغيرة والبالغة 5 سنوات”.

وأشارت الى “تصديق اعترافاته ابتدائياً وقضائياً وتمت احالته الى القضاء لينال جزائه العادل”.