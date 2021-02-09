الكاظمي: لن نتنازل عن بناء الدولة ولا تهاون مع المتجاوزين

كما ورأى رئيس الوزراء العراقي أن “الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي”.

وشدد على أن البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة”. وأضاف أنه لن يتهاون مع المتجاوزين”.

يأتي هذا بعد ساعات على نشر الآلاف من مسلحي “سرايا السلام” مع عرباتهم العسكرية في محافظات النجف وكربلاء (جنوب) وبغداد (وسط)، إثر معلومات عن مخطط لتنظيم “داعش” لشن هجمات.

ورغم أن “سرايا السلام” منضوية في “الحشد الشعبي”، إلا أنها تدين بالولاء لمقتدى الصدر، وتُعتبر الجناح العسكري للتيار الصدري.