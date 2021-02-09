الكهرباء تعلن زيادة ساعات تجهيز الطاقة

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن قيام الجانب الإيراني بزيادة كميات الغاز المجهزة للعراق بعد أن انخفضت خلال اليومين الماضيين.

المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي ذكر في تصريحات أن “الجانب الإيراني قام أمس الأول الأحد بزيادة حجم الغاز الموجه الى العراق، ليصل الى 13 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بعد أن كان 7 ملايين قدم مكعب قياسي خلال الأيام السابقة”.

وأوضح، أنه “تم ضخ الـ 6 ملايين لتر الإضافية من الجانب الإيراني باتجاه المناطق الجنوبية للعراق، ما حدا بملاكات الوزارة إلى المباشرة بتحويل هذه الكميات إلى المنطقة الوسطى، لضمان تشغيل المحطات التي تحتاج إلى هذه الكميات من الغاز، لأن محطات المناطق الجنوبية يتوفر لها الغاز بشكل لا بأس به من المنشآت المحلية”.

وأضاف، أن “العقد المبرم مع الجانب الايراني يقضي بتجهيز العراق بـ 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، إلا أن المشكلات الفنية والديون المترتبة على العراق أدت الى خفض الكميات الى 7 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً، ما تسبب بضياع ما يقارب الـ 6 آلاف ميغاواط كانت تنتج من المحطات التي تعتمد على هذا الغاز”.

وأشار العبادي إلى أن “الكمية المضافة والبالغة 6 ملايين قدم مكعب قياسي، ستسهم برفد المنظومة بطاقات إضافية ما سينعكس إيجاباً على تجهيز المواطنين بساعات إضافية من الكهرباء”.