المالية النيابية توضح موعد حسم الموازنة ومدة بقاء سعر الدولار الحالي

المالية النيابية توضح لـNRT موعد حسم الموازنة ومدة بقاء سعر الدولار الحالي

رجحت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن يتم حسم الموازنة الاتحادية للعام الحالي الاسبوع المقبل لتكون جاهزة للتصويت عليها داخل قبة البرلمان، مشيرة إلى ان سعر صرف الدولار سيبقى على ماهو عليه الان، لحين مجيء موازنة أخرى سواء كانت تكميلية او موازنة 2022.



وقال عضو اللجنة، جمال كوجر،إن “الحكومة قدمت الموازنة إلى مجلس النواب متأخرة وكونها جدلية فانها تستغرق وقتا مطولا، لان من حق مجلس النواب التدقيق في كل تفاصيل الموازنة والاطلاع على حيثياتها”.

وأضاف كوجر، ان “هناك نقاطا عديدة ماتزال تحتاج إلى الحسم، من بينها نسبة حصة إقليم كوردستان التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الان”، مبينا انه “تم حسم موضوع المحافظات المنتجة للنفط من خلال انشاء صندوق البترودولار وسيودع فيها مستحقاتهم سواء كان بشكل نقدي أو عيني، من خلال الاستفادة بما يوازي ويساوي البترودولار من النفط ليتم بيعها بشكل مباشر وتحويل إيراداتها إلى مشاريع”.

وفيما يخص أسعار الدولار في الأسواق العراقية، ذكر كوجر إن “سعر الدولار سيبقى على ماهو عليه الان لحين مجيء موازنة أخرى سواء كانت تكميلية او موازنة 2022، حينها سيمكن تغيير السعر ان كان لدى الحكومة وفرة كبيرة تساعد على تخطي نفقات ضغط الموازنة، لان التغيير المفاجئ سيربك السوق وسيتسبب بالقلق للناس من قرارات البنك المركزي”.

وأردف، أن “اللجنة اتفقت مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعها معه ومع عدد من الوزراء على مراقبة صرف الموازنة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عبر ثلاثة محاور أولها قبل التصويت، وبعد المصادقة عليها لاصدار التعليمات، والأخيرة بتنفيذ هذه الموازنة لتكون بذلك الجزء المكمل للحكومة في السيطرة على سير عملية الصرف”.

A.A