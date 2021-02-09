Posted on by

النزاهة تضبط تجاراً متورطين باستيراد مواد غذائية بطرقٍ غير قانونيَّةٍ

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط ثلاثين طناً من الدجاج المُستورد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ، فيما تمَّ ضبط (6) من التُّجَّار المُتَّهمين في العمليَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بـ”تمكُّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط ثلاثين طناً من لحوم الدجاج المُستورد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ؛ لمخالفتها قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد بعض المواد الغذائيَّة، مُؤكّدةً ضبطها (6) من التُّجَّار المُتَّهمين”.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ “الفريق تحرَّك بناءً على ما جاء بمحاضر الفرق الميدانيَّة التابعة لمديريَّة تحقيق النزاهة في نينوى برصد مُخالفة قرار مجلس الوزراء المُتضمّن منع إدخال بعض المواد الغذائيَّة المُستوردة؛ دعماً للمُنتج المحليّ”.

وأشارت إلى “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (١٩٤) من قانون الگمارك”.

يُشار إلى أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وردع التجار المُتلاعبين بقوت الفقير.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close