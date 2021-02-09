النفط تعلن إطلاق منح وكالات بيع زيوت المركبات للمواطنين

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لمنح وكالات بيع زيوت السيارات المحلية والمنتجة في المصافي العراقية، وفق الشروط والضوابط المحددة.

معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب قال في بيان إن “منح الوكالات سيكون متاحاً للمواطنين الراغبين بالحصول عليها وفق الشروط والضوابط التي وضعتها الشركة”.

وأضاف طالب، أن “هذه المبادرة تأتي في إطار خطط الوزارة لإشراك القطاع الخاص في فتح منافذ توزيعية لبيع المنتجات الوطنية من الزيوت والدهون والشحوم وغيرها، دعماً للمنتج المحلي الذي يضاهي المنتج المستورد من حيث الجودة والنوعية، فضلاً عن زيادة نسبة ومساحة التسويق لهذه المنتجات وتحقيق إيرادات مالية إضافية دعماً للاقتصاد الوطني”.