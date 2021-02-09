ثروة مهملة.. الخوف من داعش يعطل مزارع الفستق في الأنبار

ثلاث سنوات مرّت على تحرير مدن الانبار من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن قسما كبيرا من واحات صحراء المحافظة الشاسعة، التي يتم استثمارها في زراعة الفستق الحلبي ما زالت معطلة خوفا مما يصفه مزارعون بـ»هجمات الغيلة والغدر» لإرهابيي داعش.

وتنتشر أكثر من 45 واحة في مناطق أعالي الفرات تتركز بين مناطق هيت والبغدادي وحديثة وصولا إلى مناطق عنة وآلوس وجبة وراوة وكبيسة، ضمن مناطق الصحراء التي تحد تلك المدن وتوجد في بعضها عيون ماء على شكل برك سمحت بوجود حياة طبيعية في تلك المناطق، ما دعا إلى استثمارها في مختلف أنواع المزروعات لكن شجرة الفستق الحلبي نجحت الى حد كبير نظرا لقدرتها على تحمل تقلبات المنطقة المناخية فضلا عن عدم حاجتها لرعاية مستمرة.

والعام الماضي لم يتم تسويق منتجات الفستق الحلبي إلا من بضع واحات لا تتعدى الـ10 بسبب ترك المزارع الأخرى الموجودة في واحات عدة من أعالي فرات الانبار، لأسباب أمنية فضلا عن تشديد القوات العراقية الاطواق العسكرية على مداخل الصحراء ومخارجها.

الفستق يضاهي النفط

ووفقا للمهندس الزراعي عبد الجغيفي الذي يعمل مشرفاً على إحدى الواحات قرب حديثة؛ فإن الاستثمار في الزراعة يمكن أن يعوض البلاد عن جزء من أزمة انخفاض أسعار النفط وأن يرفد البلاد بعملة صعبة ويحقق شيئا من الاكتفاء الذاتي.

وأضاف الجغيفي في تصريح صحفي أنه «في الانبار كان لدينا أكثر من 60 ألف شجرة فستق حلبي قبل اجتياح تنظيم داعش، لكن الآن العدد تراجع الى النصف تقريبا، ومع ذلك يمكن العودة والاستثمار في مزارع الفستق الحلبي فهناك واحات جاهزة وهناك موارد طبيعية تحلم بها دول أخرى مثل الخليج لدينا المياه والتربة والمناخ واليد العاملة أيضا».

ولفت الى أن «سعر كيلو الفستق الحلبي يباع الآن بنحو 10 دولارات، وكل شجرة تحمل نحو 12 كيلو، بمعنى أن انتاج كل شجرة يعادل انتاج ثلاثة براميل نفط، لكن للأسف عدد قليل من الواحات أو مزارع الفستق الحلبي دخلت للانتاج هذا العام، لأن هناك واحات بعيدة في بطن الصحراء قرب وادي القذف ووادي الأبيض ووادي حوران، وتلك مناطق فيها أنشطة إرهابية».

وأشار إلى سبب آخر يمنع استثمار الواحات الخضراء، وهو أن «قوات الجيش تفرض إجراءات مشددة على دخول الصحراء، كون من يدخل إليها من دون موافقة قد يكون معرضاً للقصف من قبل القوة الجوية العراقية أو قوات التحالف الدولي».

العراقي ينافس الإيراني

بدوره؛ أوضح مزاحم العبيدي وهو أحد المستثمرين في واحة العيون قرب بلدة كبيسة إن «مصطلح واحة لا يستخدم الا رسميا فنحن نسميها مزارع، وجاءت تسمية واحة، على اعتبار أنها منطقة خضراء وسط أرض قاحلة».

وتابع العبيدي أنه «عادة ما تكون هناك عين ماء أو آبار غنية أو برك دائمة بفعل وقوعها على مجرى السيول في الوديان فتكون هناك نباتات وأرض مخضرة دائما»، مبينا أن «الفستق الحلبي نجح في الصمود والنمو أكثر من غيره، لذا قرر جميع المستثمرين أن يعتمدوا عليه في الاستثمار كونه مربحا من ناحية سعره، لكن هناك واحات معطلة بسبب الوضع الأمني».

وطالب المستثمر بالفستق الحلبي؛ وزارة التجارة بأن «تلتفت للزراعة أكثر، وخير للعراقيين استهلاك الفستق من الانبار على جلبه من إيران بالعملة الصعبة».

الخوف من المتنفذين وداعش

من جهته؛ رأى علي الحياني وهو مسوق في علوة الرمادي النموذجية، أن الواحات لم تتأثر كثيرا بسنوات المعارك والإهمال الذي طالها، ونأمل من الحكومة دعم المستثمرين.

وأشار إلى أن «البعض يخاف أن يكشف عن مكان تلك الواحات والاستثمار فيها خشية من أن يلتفت المتنفذون لها ويتنافسون عليها»

من ناحيته؛ أكد رئيس المهندسين الزراعيين في الانبار، سامي حسين، أن لديهم حاليا في واحات الانبار أكثر من 18 ألف شجرة مثمرة من الفستق الحلبي، وهناك واحات أخرى تحمل أكثر من هذا العدد، ولكن لا يمكن رعايتها أو الوصول لها بسبب المخاوف من تواجد عناصر تنظيم داعش فيها، وأوضح حسين، أن «المزارعين يحتاجون الدعم والتشجيع وتوفير المستلزمات لهم لا أكثر».

فيما أشار مدير بلدية ناحية جبة التابعة لقضاء البغدادي، قطري العبيدي، إلى أنه «بالإمكان استغلال صحراء الانبار من خلال استنساخ هذه الواحات الطبيعية وخلق أخرى صناعية أو حتى توسعة الأولى لزراعتها».

وبين العبيدي، أن هناك مساحات ضخمة قابلة للزراعة في الانبار لكنها مهملة، معربا عن أمله بأن «يتم فعلا الالتفات الى قطاع الزراعة في العراق بعدما خذل النفط العراقيين في أزمة أسعاره إذ ثبت فعلا أنه لا يمكن اعتمادنا فقط عليه».