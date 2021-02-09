رئيس الوزراء: لن نحقق التنمية من دون مكافحة منهجية للفساد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، أن العراق لن يصل للتنمية الحقيقية من دون مكافحة منهجية للفساد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير «ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام ٢٠٢١، حيث ناقش عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله، واتخذ القرارات والتوجيهات المتعلقة بها».

وشدد الكاظمي، وفقاً للبيان، على أن «الاستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل الأمثل للتأسيس لاقتصاد مستقبلي مستدام يعالج التحديات ويؤمن ازدهارا طويل الأمد»، مضيفا أن «دور الدولة ينبغي أن يتجه نحو تأسيس البنى التحتية البشرية والمادية للتنمية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتحمل دوره في تسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، التي تحفظ كرامة المواطن ومستقبل عائلته».

وأشار إلى «أننا لن نصل الى التنمية الحقيقية من دون مكافحة منهجية للفساد، الذي أخذ يؤسس لنهج استئثار يعتمد على النفوذ والخروج عن القانون، وينتج حالة جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي»، مبيناً أن «الحكومة ستستمر في اتخاذ القرارات الصعبة، رغم التداعيات السياسية، ورغم ما قد يحدث من سوء فهم شعبي هنا أو هناك، ولكن المسؤولية التاريخية التي وجدنا أنفسنا فيها تحتم علينا المضي بخطوات تحقق المصالح الوطنية الستراتيجية للبلد».