عبوة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق الديوانية السريع.
وقال المصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف على طريق الديوانية السريع دون اصابات او اضرار”.
أفاد مصدر أمني، الاثنين، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق الديوانية السريع.
وقال المصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف على طريق الديوانية السريع دون اصابات او اضرار”.
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