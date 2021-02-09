مغنية تكشف عن ايراداتها الشهرية

اعلنت المغنية جاني حيران، الاثنين، حصولها على نحو 50 الف دولار شهريا من ايرادات اغانيها وحفلاتها.

وقالت حيران في تصريح خاص انها “لو قامت بحساب ايرادات حفلاتها على اساس شهري، لبلغت 5 دفاتر دولار (50 الف دولار) شهريا، واذا تم حسابها على اساس يومي فانها تحصل على نحو 2000 دولار في اليوم”.

واضافت، انها “انفصلت عن زوجها قبل 15 عاما، بعد ان اكتشفت خيانة منه، وعلى اثر ذلك قررت اجهاض طفلها، لكنهما عادا لبعضهما وتربطهما علاقة حب”.

وكان خبر قيام الفنانة جاني حيران بإجهاض طفلها، قد ولد ردوود افعال غاضبة لدى بعض المواطنين، داعين الادعاء العام لإتخاذ موقف بهذا الشأن.

ا.ح