نائبة كوردية : نواب يعادون مستحقات كوردستان في الموازنة للدعاية الانتخابية

أفادت نائبة كوردية في البرلمان العراقي ، اليوم الاثنين ، ان هدف العديد من النواب من معاداتهم لحصة إقليم كوردستان وتثبيتها في الموازنة الاتحادية لعام 2021 هو الدعاية الانتخابية.

النائبة عن الديمقراطي الكوردستاني ميادة النجار ، قالت ان المباحثات بين الكتل النيابية بشأن مشروع موازنة 2021 الاتحادية مستمرة وقد تم الاتفاق على معظم بنوده وتم حسمها من قبل اللجنة المالية النيابية ، مشيرة الى انه بقي قسم منها فقط لم يتم حسمها ومن ضمنها حصة إقليم كوردستان ، حيث من المقرر حسم المتبقي من هذه البنود خلال اليومين المقبلين .

النجار ، تابعت بالقول انه على الرغم من ان المباحثات بشأن حصة إقليم كوردستان مازالت مستمرة ولم يتم تثبيتها “لكننا متفائلون من ان هذه المباحثات ستخرج بنتيجة تكون في صالح إقليم كوردستان والعراق “.

واردفت ان العديد من النواب من الذين يدلون بتصريحات مضادة في موضوع حصة إقليم كوردستان من الموازنة يستخدمون هذا الموضوع لأغراض انتخابية ولدغدغة عواطف مناصريهم فقط .

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شدد خلال اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية، امس الأحد، على ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين جميع مناطق العراق.