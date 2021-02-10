اصدار أحكام بالسجن لمديري المصرفين الزراعي وتكريت وموظفين آخرين

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، اليوم الاربعاء، على كل من مدير المصرف الزراعي العراقي، ومدير المصرف الزراعي في تكريت واربعة موظفين اخرين بالسجن ست سنوات بحق كل واحد منهما عن جريمة تقاضيهم مبالغ مالية مقابل تمشية معاملات قروض للمواطنين.

المركز الإعلامي قال بيان انه “بناءا على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة، نظرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية دعوى لمدير المصرف الزراعي العراقي وقضت عليه بالسجن لمدة ست سنوات عن جريمة تقاضيه (رشوة) نظير تمشية معاملات قروض للمواطنين”.

وأضاف البيان، أن “حكما ثانيا بالسجن لمدة ست سنوات صدر بحق مدير المصرف الزراعي في تكريت عن جريمة تعاطيهم مبالغ مالية كرشوة”.

وأشار إلى أن “المحكمة نفسها نظرت دعاوى لأربعة موظفين يعملون في المركز الزراعي العراقي وأصدرت حكما بحق كل واحد منهما بالسجن ست سنوات عن جريمة اخذ مبالغ مالية مقابل تمشية معاملات قروض للمواطنين”، لافتا إلى أن ” الاحكام بحق المدانين صدرت وفقا لإحكام القرار 160/ ثانيا / 1 لسنة 1983″.