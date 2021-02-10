الأمن النيابية تعلق على “مخلب النسر2” وتحذر من القواعد التركية بالعراق

علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، على العملية العسكرية التركية الجديدة “مخلب النسر 2” في شمالي العراق.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي إن “التدخل التركي في العراق يكاد يكون بصورة يومية، لكن في هذه العملية حدث تطورا من ناحية استخدام القوات التركية لطائرات ومدافع وانطلاق جنود من داخل القواعد التركية الموجودة في الأراضي العراقية”.

وأشار الركابي إلى، أن “القواعد العسكرية التركية في العراق هي واسعة وكبيرة وممكن ان تستخدمها أنقرة ضد العراق في أي لحظة”.

وأضاف، أن “الحكومة تقف موقف المتفرج، ولم ترد لغاية الآن برد يناسب حجم الانتهاكات التركية للسيادة الوطنية”، مبيناً أن “الحكومة لم تتجرأ حتى على رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ولدى الامم المتحدة والجامعة العربية رغم أن العمليات العسكرية التركية أدت إلى مقتل مدنيين وتهجير آخرين من مساكنهم”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية جديدة شمال العراق تحمل اسم “مخلب النسر 2″، ضد حزب العمال الكردستاني بزعم “رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود تركيا”، وفقا لبيان مقتضب لوزارة الدفاع التركية.