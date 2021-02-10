التربية توضح مصير العام الدراسي الحالي

نفت وزارة التربية، أمس، ما تم تداوله حول اعتماد الوزارة نتائج امتحانات نصف السنة أو الكورس الأول نتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي أو ما يتعلق بإلغاء الامتحانات الشهرية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، أن “ماتناقلته بعض وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول أن وزارة التربية تدرس إلغاء الامتحانات الشهرية، غير صحيح و عارٍ عن الحقيقة ونكذبه بشكل قطعي”.

وأضاف، أن “مديرية التقويم والامتحانات أصدرت أمس تعليمات وضوابط امتحانات نصف السنة والكورس الأول الى جميع مديريات التربية للاعتماد عليها وتطبيقها في الاختبارات المزمع أن تقام في 20 شباط الحالي”، منوهاً الى أن “الامتحانات الشهرية للطلبة الذين لم يؤدوا الاختبارات الشهرية ممكن اعتماد درجة نهاية الكورس الأول 50*2، أي أن تعتبر الامتحانات الشهرية 50 وامتحانات الكورس الأول 50 وبذلك يكون نهاية الكورس الأول 50 مضروباً في اثنين”.

وأوضح أن “هذا ما أقرته وزارة التربية في ظل هذه الظروف، بالإضافة الى احتساب 10 درجات نهاية الكورس الأول لجميع المواد وليس للمادة الواحدة كما عمل فيه بالسنة الماضية”، مبيناً أن “السنة الماضية كانت استثنائية، والآن الوزارة تعمل وفق معطيات موجودة بدأت بها العام الدراسي أن هناك أزمة كورونا”.

واشار الى أنه “ستكون هناك امتحانات للكورس الأول وامتحانات نصف السنة، ونجدّد تكذيبنا لخبر اعتماد وزارة التربية على نتيجة امتحانات الكورس الأول أو نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي، فهذا غير صحيح مطلقاً”.