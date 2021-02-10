العراق الأول عربياً.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 107 ملايين عالمياً

تجاوزت حصيلة الإصابات حول العالم 107 ملايين و426 ألف إصابة، وتجاوزت الوفيات مليونين و351 ألفا، كما قارب عدد المتعافين 79 مليونا و357 ألفا.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة فيها إلى أكثر من 27 مليونا و166 ألفا، كما تجاوز عدد الوفيات 465 ألفا.

ثم تأتي الهند بإصابات تتجاوز 10 ملايين و847 ألفا ووفيات تتجاوز 155 ألفا، تليها البرازيل بنحو 9 ملايين و548 ألف مصاب و232 ألف وفاة.

أما قائمة الدول العربية فعلى رأسها العراق بنحو 632 ألف مصاب و13 ألف وفاة، ثم المغرب بحوالي 476 ألف مصاب و8424 وفاة، تليها السعودية بنحو 370 ألف مصاب و6410 وفيات.