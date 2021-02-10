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المالية النيابية: رواتب الموظفين للشهر الحالي ستصرف في موعدها

اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، موقفا بشأن صرف رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريحات إن “المالية النيابية ترى ان تكون هناك جلسة تسبق جلسة التصويت على الموازنة مع الكتل السياسية ورؤساء الكتل النيابية للتوافق على الموازنة لتسهيل تمريرها بكل سلاسة في مجلس النواب بعيدا عن المزايدات الانتخابية والمناكفات الحزبية”.

ورجح كوجر “اقرار مشروع القانون بداية الاسبوع المقبل”، لافتاً إلى أن “رواتب شهر شباط سيتم إطلاقها في موعدها المحدد حالها حال رواتب كانون الثاني الماضي”.

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