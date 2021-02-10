المرشد الإيراني يدعو شباب العراق إلى «الثبات»!

وجه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة لـ (شباب العراق) دعاهم فيها إلى «الثبات» وتوقع أن يحظوا بمستقبل زاهر، فيما رد عراقيون بالطلب من خامنئي «ترك العراق لأهله».

وقال خامنئي عبر تويتر: «إنني أحبكم وأدعو لكم، وأسأل الله تعالى لكم النجاح والفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية والثبات على الطريق المستقيم».

وأضاف خامنئي، موجها كلامه لشباب العراق «أبشركم بمستقبل العراق المشرق، وأنه رهن أيديكم وهممكم العالية».

#إلى_شباب_العراق_الأعزاء إنّني أحبّكم، وأدعو لكم، وأسأل الله تعالى لكم النجاح والفوز بالسعادة الدنيوية والأخرويّة، والثبات على الصراط المستقيم، وأبشّركم بمستقبل #العراق المُشرق، وإنّه رهن أيديكم وهممكم العالية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولاقت رسالة خامنئي ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين ومحللين عراقيين على تويتر، دعا معظمهم المرشد الإيراني إلى ترك العراق لأهله والتوقف عن التدخل بشؤونه.