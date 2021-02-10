بارزاني: نرفض مطالبات تسليم ملف كل العائدات كونه غير دستوري

قال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، ان طلب تسليم ملف النفط في المنطقة إلى بغداد غير دستوري ولن يوافقوا عليه.

وذكر بارزاني في مؤتمر صحافي ان “مطالبنا هي ان تستند الميزانية الى الدستور وبشفافية وان تنفق مالية المنطقة”، مردفا: “مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية ليس الموازنة فقط بل المادة ١٤٠ و البيشمركة”.

واضاف: “ما نصر عليه هو الاتفاق بين الحكومتين الاقليميتين وبغداد التي تنص عليها مسودة الموازنة بتسليم 250 الف برميل من النفط او القيمة بنصف العائدات الفدرالية”، داعيا الاطراف الكردستانية الى توحيد موقفها من الموازنة”.

وتابع إن “مناخ الانتخابات يسبق المفاوضات ويحتاج إلى تصويت لتحقيق الاستقرار في الميزانية المالية للمنطقة”، لافتا الى ان “مشكلة المنطقة مع بغداد ليست مجرد رواتب وميزانيات”.

ولفت الى “اننا نعلم بان الوضع المالي والاقتصادي في العراق صعب”، مشيرا الى انه”من خلال تنظيمنا للضرائب وجبايتها ازدادت وارداتنا المالية”.

واكمل رئيس حكومة اقليم كردستان: “اننا احلنا 100 شركة الى القضاء”.