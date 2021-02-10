شجار بين قوتين مسلحتين تابعتين لحزب عراقي يسفر عن ضحايا

اندلع شجار مسلح، الاربعاء، بين قوة من “آسايش” منطقة طاسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية، وقوة مسلحة أخرى تتبع الى شيخ جعفر نائب رئيس اقليم كوردستان.

وقال مصدر امني إن “شجارا اندلع بين قوتين عسكريتين تابعتين الى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في منطقة طاسلوجة اسفر عن مقتل أحد رجال (الاسايش) واصابة 3 اخرين”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان “الشجار حصل بعد مطالبة الاسايش البطاقات التعريفية للقوة التابعة الى نائب رئيس حكومة الاقليم، قبل ان ترفض الاخيرة هذا الاجراء، وتتطور الى مواجهة مسلحة بين الطرفين”.

واشار المصدر الى ان “الشخص المقتول تم نقله الى مستشفى شار في السليمانية، قبل ان يفارق الحياة”، مبينا أن “المقتول يتيم الابوين”.

يذكر أن محافظة السليمانية، شهدت قبل ايام شجار مسلح بين منتسب في مديرية الدفاع المدني ونجل احد القياديين في الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث اعلن على اثر ذلك بافيل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، “رفضه لهكذا خروقات داخل المناطقة الخاضعة الى سيطرة الحزب”.