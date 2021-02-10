مانشستر سيتي يحقق فوزا كاسحا على مضيفه ‫ليفربول (فيديو)

حقق فريق مانشستر سيتي، الاحد، فوزا كاسحا على مضيفه ‫ليفربول في عقر داره بنتيجة 4-1 على استاد انفيلد، في قمة الجولة الـ23 من مسابقة دوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حيث تقدم سيتي بهدف سجله لاعبه الألماني، إلكاي غوندوغان، في الدقيقة 49، معوضا بذلك ركلة الجزاء التي أهدرها، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، حيث ذهبت كرته من فوق العارضة عالية وبعيدة.

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل، في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وعاد غوندوغان، في الدقيقة 73، ووضع الضيوف في المقدمة مرة أخرى، بتوقيعه على الهدف الشخصي الثاني له وللسيتي.

وعزز المهاجم رحيم سترلينغ تقدم مانشستر، في الدقيقة 77، سيتي بتسجيله الهدف الثالث له، ومن ثم أضاف نجم المباراة بلا منازع فيل فودين الهداف الرابع، بحلول الدقيقة 83.

وواصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 10 متتالية، وعزز تربعه على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” برصيد 50 نقطة، حصدها من 22 مباراة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود مانشستر يونايتد.

في المقابل، مني فريق ليفربول حامل اللقب، بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الرابع البعيد على سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

في المقابل، مني فريق ليفربول حامل اللقب، بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل

المركز الرابع البعيد على سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

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