مجلس الوزراء: لجنة حكومية لدراسة تعديلات الموازنة خلال يومين

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، امس، استلام الحكومة للنسخة المعدلة من موازنة 2021 من اللجنة المالية النيابية في البرلمان.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أبدى قلقه الكبير بشأن مستجدات جائحة كورونا”، مضيفا أن “وزير الصحة بين لمجلس الوزراء أننا مقبلون على وضع صعب في العراق ويجب اتخاذ التدابير اللازمة”.

وأكد على أن “المواطنين مسؤولين جميعا عن مواجهة جائحة كورونا باتخاذ التدابير اللازمة”، مشيرا الى أن “قرارات وتدابير صارمة ستتخذها اللجنة العليا بشأن مستجدات كورونا”.

وأعلن ناظم أن “الحكومة تسلمت موازنة 2021 بتعديلات من اللجنة المالية النيابية”، لافتا الى “تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لتدارس التعديلات على الموازنة خلال يومين”.

وبشأن مشروع الورقة البيضاء، قال ناظم إن “الورقة البيضاء هي جهد عراقي خالص، وهناك عمل لإنجاز الجزء الثاني من الورقة البيضاء المتعلق بالمشاريع”، مضيفا أن “مجلس الوزراء صوت على إقرار خطة الحوكمة لبرنامج الإصلاح”.

وأردف، أن “هناك تدارسا وعملا مشتركا مع البنك الدولي على مستوى القروض والاستشارات”.