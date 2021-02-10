مجلس الوزراء يعترف: مقبلون على وضع وبائي صعب

أبدى مجلس الوزراء قلقه «الكبير» بشأن مستجدات جائحة كورونا، فيما نقل المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، تحذيرات وزير الصحة العراقي عن الوضع بالقول: مقبلون على وضع صعب في العراق ويجب اتخاذ التدابير اللازمة.

ناظم اكد في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان المواطنين مسؤولون جميعا عن مواجهة جائحة كورونا باتخاذ التدابير اللازمة، مضيفا ان اللجنة العليا ستتخذ قرارات وتدابير صارمة بشأن مستجدات كورونا.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، نحو ألفي إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال يوم واحد، في مؤشر على تصاعد وتيرة تفشي الجائحة في البلاد مرة أخرى، كانت حصة إقليم كردستان منها 0.03 %.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنها سجلت 1994 إصابة جديدة إلى جانب 977 حالة شفاء و8 وفيات.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفايروس كورونا في العراق حتى الآن إلى 632257 منها 602018 حالة شفاء و13134 وفاة.

وفي إقليم كردستان، قالت وزارة الصحة في بيان إنها سجلت 64 إصابة جديدة بكورونا توزعت على أربيل بـ28 إصابة، والسليمانية 17، ودهوك 16، وكرميان 3.

فيما بلغ عدد المتعافين الجدد في الإقليم 111 شخصاً، إلى جانب تسجيل 3 وفيات جديدة بفايروس كورونا منها واحدة في السليمانية واثنتان في دهوك.

وحتى الآن سجل إقليم كردستان 106591 إصابة بفايروس كورونا، منها 101803 حالات شفاء، و3492 وفاة، فيما يتلقى 1296 مصاباً العلاج في المستشفيات.