وزير الخارجية يبحث نتائج الاجتماع الثلاثي مع رئيس الحكومة المصرية

ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استقبل في مكتبه الخاص في القاهرة وزير الخارجية فؤاد حسين، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعلى مختلف الصُعُد، منها قطاعات الطاقة، الصحة، الإعمار، النقل والتعليم”.

وأشار البيان إلى أن “رئيس الوزراء المصري عبر عن تعازيه للشعب العراقي باستشهاد عددٍ من المواطنين إثر العمل الارهابيّ الذي استهدف العاصمة بغداد في 2021/1/21، واعرب عن تضامن مصر حكومةً وشعباً مع العراق في حربه ضد الإرهاب. واشار إلى زيارته لبغداد والقرارات التي اتفق عليها الجانبان والتي من شأنها إحداث نمو نوعيّ في بناء التعاون العملي بين البلدين”.

وأضاف، “من جانبه شكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رئيس الوزراء المصري على الاستقبال، حاملاً له تحيّات القيادة العراقيّة، وبوجه أخص مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، مُعبراً عن الامتنان لتضامن حكومة مصر مع الشعب العراقي في مواجهته للإرهاب”. وبحث حسين، “نتائج الاجتماع الثلاثي الذي ضمَّ الكاظمي ونظيريه الأُردني والِمصريّ، الذي عُقِدَ على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية”، مؤكدا “أهمية الاستمرار بالتواصل من أجل تقويم الخطوات التي تم العمل عليها تفعيلاً لمذكرات التفاهم سواء التي وِقِعت بين البلدين أو التي تعنى بالتعاون الثلاثي ضمن آلية التنسيق المعمول بها”.