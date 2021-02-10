وزير النفط يتوقع سعرا مستقرا للبرميل خلال 2021

توقع وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاربعاء، استقرار سعر برميل النفط خلال العام الحالي، مشيرا الى أن صادرات العراق ستبلغ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا لهذا الشهر.

وقال عبد الجبار في تصريحات ، 10 شباط 2021، “نتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولارا للبرميل في العام الجاري”، مضيفا أن “اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج ساهم في خفض مخزونات الخام العالمية”.

وتابع أن “إجمالي إنتاج النفط في العراق سيبلغ في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في شباط الجاري إذا التزم إقليم كوردستان بتخفيضات الإنتاج”.

وأشار وزير النفط الى أن “صادرات العراق من الخام ستبلغ في المتوسط 2.9 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري”.

وقال “نستبعد أن تواصل السعودية تنفيذ تخفيضات طوعية بعد شهر مارس المقبل”، مضيفا أن “إيران قد تعود إلى سوق النفط قبل الربع الرابع من 2021”.