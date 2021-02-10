وفاء بن خليفة تجمع حسن شاكوش و جوهرة في مصر

بمناسبة عيد ميلاد ابنتها صابرينا كوبو , دعت سفيرة النوايا الحسنة السعودية وفاء بن خليفة مجموعة من الاصدقاء المقربين الى فيلتها الكائنة في مدينة الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة وأبرزهم الفنان المصري حسن شاكوش و الراقصة الروسية جوهرة و الممثل الاردني منذ رياحنة والمطرب المصري محمود كمال, وسط أجواء مميزة طغت عليها العفوية و الرقي في آن واحد , حيث تمنى الحاضرين التوفيق لصاحبة العيد التي فوجئت بوصول شقيقتها لينا من بريطانيا لمشاركتها سهرة عيدها .

حسن شاكوش أشعل الاجواء بعدد من الاغنيات الخاصة التي كان أبرزها ” بنت الجيران ” و ” عود البطل ” و ” ودع يا دنيا ودع ” و ” انتي بسكوتايه مقرمشه ” و غيرها من الاعمال التي دخلت على خطها جوهرة بوصلة راقصة لاقت الاستحسان و القبول .

الفنان محمود كمال قدم وصلة غنائية طربية مميزة قبل أن يشارك الحاضرين بقطع قالب الحلوى مع صابرينا التي شكرت كل من قام بمعايدتها في مناسبة ميلادها .

أما الشيف التونسي الاشهر عالمياً تيسير قصوري فقد حضر من الامارات العربية المتحدة خصيصاً و أشرف مأدبة العشاء تاركاً بصمته الخاصة التي أشتهر بها و نال مجموعة من الجوائز العالمية نظراً لخصوصيتها .

يذكر أن صابرينا كوبو تميل الى مسيرة والدتها السفيرة بن خليفة الخيرية وهي تتابع الدراسات العليا تمهيداً للدخول الى السلك الديبلوماسي من منطلق جنسيتها الايطالية .