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المفوضية تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية

أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الأربعاء، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 27 شباط الجاري.

وقالت المفوضية في بيان إن «مجلس المفوضين أصدر قراراً بتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية نهاية يوم 27/2/2021، بغية فسح مجال اوسع للتحالفات السياسية لاجراء عملية التسجيل، ولتحديث بيانات الاحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقًا».

ودعت المفوضية، إلى «استغلال هذه المدة لتسجيل التحالفات من خلال مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية ضمن هذا التاريخ لكي يتسنى للمفوضية الاستمرار بعملها وفق الجدول الزمني المحدد لاجراء انتخاب مجلس النواب العراقي 2021».

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