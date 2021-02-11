النائب هوشيار عبدالله يدعو وزير الدفاع الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استحواذ شقيق أحد كبار الضباط …

في وزارة الدفاع على منزل صحفي مغترب

دعا النائب هوشيار عبدالله وزير الدفاع الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استحواذ شقيق أحد كبار الضباط في وزارة الدفاع على منزل صحفي مغترب .

وقال عبدالله في كتاب رسمي موجه الى وزير الدفاع :” ان شقيق أحد كبار الضباط في وزارة الدفاع قام بالاستيلاء على دار المواطن قصي صبحي القيسي ( كاتب صحفي وروائي مغترب يرغب بالعودة إلى الوطن) والكائنة في منطقة العامرية محلة 630 زقاق 4 دار 23 ، إذ يقوم هذا الشخص بالاستقواء بشقيقه (اللواء) كما قام اللواء بدعم شقيقه الذي استولى على العقار مدعيا بأنه مسنود من جهات عليا في الوزارة “.

وأضاف عبدالله موجهاً سؤاله الى السيد وزير الدفاع :” نود السؤال عن كيفية السماح للشخص الذي استولى على الدار بالاستمرار في السكن فيها أمام أنظار الفوج المكلف بحماية منطقة العامرية رغم عدم امتلاكه عقد إيجار رسمي مصدق ولا بطاقة سكن ؟ علما بأن القضية باتت قضية رأي عام وبإمكان سيادتكم الاطلاع على حيثياتها المنشورة في وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية ، راجين من سيادتكم الإيعاز باخلاء الدار وإعادتها الى مالكها الشرعي والتفضل بإعلامنا الموقف بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة “.