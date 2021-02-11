الوضع الوبائي في العراق «مقلق جداً»

حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، (الأربعاء)، من حالة التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق. وقالت الوزارة، في بيان، إن المؤشرات الوبائية في العراق الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي تشير إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق أصبح مقلقاً جداً. وعزت زيادة أعداد الإصابة والحالات المرضية الحرجة إلى استمرار التهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائية من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وذكرت أن السيطرة على الوباء مسؤولية الجميع، وأن المواطن هو نقطة الارتكاز الرئيسية في نجاح خطط السيطرة على الوباء، مشيرة إلى تقديمها حزمة من الإجراءات المقترحة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم. وتعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق السبت المقبل اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناقشة تداعيات ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وإمكانية إصدار إجراءات من شأنها الحد من أنتشار الفيروس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ومن المنتظر أن تتسلم السلطات العراقية أواخر الشهر الحالي أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد.وأفادت الوزارة أمس بتسجيل 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 6 حالات وفاة.