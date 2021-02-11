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خريجون يتظاهرون للمطالبة بفرص عمل في الناصرية

خرج عدد من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، أمس الأربعاء، بتظاهرة أمام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بتوفير فرص عمل.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنصافهم وتوفير فرص العمل لهم، بعد اعتصامهم أمام مبنى المحافظة، ومن ضمن اللافتات المرفوعة، “اقتلونا أو إنصفونا”.

وتقدّر أعداد المتظاهرين بعشرات الأشخاص، ومن بينهم مَن رفعوا لافتة تضمنت عبارة: “أيها الساجدون في محراب الجوع ثوروا، فإن الخبز لا يأتي بالركوع”.

ويوم الأحد أيضاً، خرج عدد من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد، في ذي قار، إلى التظاهر أمام مبنى الحكومة المحلية، للمطالبة بالتعيينات.

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