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عملية إنزال جوي للقوات التركية على الأراضي العراقية وسط قصف مستمر

أفاد مصدر في قوات الدفاع الشعبي التابعة لحزب العمال الكوردستاني، الأربعاء، ان القوات التركية نفذت إنزالا جويا  في مناطق بمحافظة دهوك، وسط قصف مستمر .

وذكر المصدر في تصريح  اليوم، 10 شباط 2021، ان الجيش التركي نفذ إنزالا جويا فوق جبل كاره بمحافظة دهوك باستخدام طائرة هليكوبتر، مبينا ان العملية تزامنت مع قصف مستمر حتى اللحظة.

وأضاف ان المعارك مستمرة، حيث  اضطر مقاتلو حزب العمال الكوردستاني للانسحاب من المنطقة.

وأوضح أن الجيش التركي قصف مواقع في جبل بيرس ومحيط جبل كاره، بعدها قامت طائرات هليكوبتر من طراز” كوبرا” بالقصف المستمر فيما قامت مروحيات من طراز “سيكورسكي” بإنزال عدد من الجنود في المنطقة”.

فيما أكد مراسل، ان الطائرات الحربية التركية شنت غارات منذ فجر اليوم على مواقع في جبل كاره في حدود محافظة دهوك، حيث قامت بقصف عدة أماكن وما زال القصف مستمرا.

ر.إ

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