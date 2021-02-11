قـوات خـاصة تـفـرغ «حـوت» الـعـراق مـن ألـف سـجـيـن

كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، أمس الأربعاء، عن تفاصيل عملية «النقلة الكبرى» لسجناء في سجن الحوت بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر إن «قوات أمنية خاصة تحت إشراف جهاز المخابرات الوطني باشرت، منذ عدة أيام، بعملية النقلة الكبرى لمئات السجناء المحكومين في سجن الحوت المركزي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار إلى سجن الحلة المركزي في محافظة بابل الذي افتتح حديثاً مطلع العام الحالي 2021».

وبين المصدر، أن «القوات الأمنية نقلت حتى الآن أكثر من 1000 سجين محكوم بأكثر من 20 سنة»، مبيناً أن «عملية النقلة الكبرى تمت عبر طائرات جوية خاصة».

وأشار المصدر، إلى أن «عملية النقل لم تتضمن نقل اي سجين عربي الى سجن الحلة المركزي».

وسجن الناصرية المركزي المعروف أيضا باسم «الحوت»، هو سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار، ويعد أكبر سجن في جنوبي العراق افتتح في عام 2008، وضم كبار مسؤولي النظام السابق وقادة تنظيمي القاعدة وداعش.