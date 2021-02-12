احتجاز كادر فضائية رووداو في كركوك

احتجزت قوة امنية فريق قناة رووداو في كركوك اثناء اداء مهامهم، صباح اليوم الجمعة.

وافاد مراسل القناة هيوا حلم الدين لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان “مسلحين يرتدون زيا امنيا احتجزوا زميلهم المراسل هردي محمد والمصور احمد نجات حسين اثناء اداء مهامهم في منطقة كوباني جنوب كركوك، واقتادوهم الى جهة مجهولة”، مبينا ان “القوة ادعت انتمائها الى الحشد الشعبي، وتحديدا عصائب اهل الحق”.

واضاف ان القوة استولت على معدات الفريق الصحفية، ولا احد يعلم خلفيات احتجازهم.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تتمنى السلامة للزملاء الصحفيين، وتعد اعتقالهم انتهاكا لحرية العمل الصحفي وتطاولا على مبادئ الدستور.

وتطالب الجمعية القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بفتح تحقيق بالحادث، والإسراع بتحديد مكان احتجاز الكادر الصحفي، والتحرك لاطلاق سراحهم على الفور، والعمل على حماية ارواح الصحفيين من الجماعات المسلحة، والامتثال للدستور.