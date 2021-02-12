Posted on by

الحكيم: صفحة التهميش انطوت.. على الجميع المشاركة بصنع القرار

imageأكد رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، الجمعة، أن صفحة التهميش انطوت، فيما دعا الجميع الى المشاركة في صنع القرار.
وقال الحكيم، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد العراقي، إن “تظاهرات تشرين رفعت مطالب حقة ونحذر من تداعيات اهمالها”، محذراً من أن “عمليات التصنيف و التخوين تمثل السُم القاتل والخطر الفادح لجميع الاطراف”.
وأضاف، أن “صفحة التهميش انطوت وعلى الجميع المشاركة في صنع القرار”، مشدداً على أن “الاوان قد آن لنتفق على هوية وطنية جامعة، ودولة عصرية عادلة يحكمها عقد اجتماعي وسياسي جديد”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close