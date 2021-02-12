الحكيم: صفحة التهميش انطوت.. على الجميع المشاركة بصنع القرار

أكد رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، الجمعة، أن صفحة التهميش انطوت، فيما دعا الجميع الى المشاركة في صنع القرار.

وقال الحكيم، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد العراقي، إن “تظاهرات تشرين رفعت مطالب حقة ونحذر من تداعيات اهمالها”، محذراً من أن “عمليات التصنيف و التخوين تمثل السُم القاتل والخطر الفادح لجميع الاطراف”.

وأضاف، أن “صفحة التهميش انطوت وعلى الجميع المشاركة في صنع القرار”، مشدداً على أن “الاوان قد آن لنتفق على هوية وطنية جامعة، ودولة عصرية عادلة يحكمها عقد اجتماعي وسياسي جديد”.