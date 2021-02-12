الخارجية الامريكية تزيل الحوثيين من لائحة المنظمات الارهابية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إن “إلغاء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يهدف لضمان ألا تعوق سياسات واشنطن تقديم المساعدات الإنسانية، موضحا أن الحل السياسي في اليمن هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة الإنسانية”.

وأضاف، أن “واشنطن ستواصل دعم تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على أعضاء جماعة الحوثي”، مبينا أن “عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم ما زالوا تحت العقوبات”.

وتابع بلينكن، “نحث جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم في اليمن”، مؤكدا أن “واشنطن ستضاعف جهودها إلى جانب الأمم المتحدة وغيرها لإنهاء الحرب في اليمن”.

ولفت إلى أن “واشنطن ستواصل لفت الانتباه إلى النشاط المزعزع للاستقرار لجماعة الحوثي والضغط عليها لتغيير سلوكها”، مضيفا “سنواصل مراقبة أنشطة جماعة الحوثي وقادتها عن كثب”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، “لا نزال ملتزمين بمساعدة شركائنا في الخليج للدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات من اليمن والتي تدعهما إيران”.