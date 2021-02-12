الرئيس بارزاني وسفير السويد في العراق يبحثان الوضع في العراق والمنطقة

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الخميس ، مع السفير السويدي لدى بغداد لارس روناس ، مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة والعملية السياسية والانتخابات التشريعية المقبلة في العراق .

كما جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على التهديدات التي يشكله الإرهاب على الامن العالمي، حيث شكر الدبلوماسي السويدي إقليم كوردستان وقوات البيشمركة لدورهم في التصدي لداعش وحماية الامن والسلام في العالم .

الاجتماع شهد كذلك بحث العلاقات بين شعبي كوردستان والسويد ، ووضع الجالية الكوردية هناك ، وقد شكر الزعيم الكوردي السويد التي كانت استقبلت المواطنين الكورد خلال الأيام العصيبة وحملات الانفال ، حيث اعرب الجانبان عن تمنياتهما بان ينعكس تواجد الجالية الكوردية الكبيرة في السويد على تطوير العلاقات بين الجانبين.