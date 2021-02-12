العمليات العراقية المشتركة: ننسق مع البيشمركة في كركوك ونعمل معها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

أكدت العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، أن القوات العراقية تنسق مع البيشمركة في كركوك وتعمل معها في مكافحة الإرهاب والحريمة المنظمة، نافيةً في الوقت ذاته تواجد البيشمركة داخل كركوك.

المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريح له، إن «قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية موجودة في كركوك، ويوجد تنسيق بينها وبين قوات البيشمركة»، وأضاف «لكن قوات البيشمركة ليست داخل كركوك».

وأكد الخفاجي، أن «هناك عمل مشترك مع قوات البيشمركة في مكافحة الإرهاب ومطاردة الجريمة المنظمة»، مستدركاً «لكن لا يوجد أي تحرك وأي انتشار لقوات البيشمركة في كركوك».