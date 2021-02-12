عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي على طريق اللطيفية السريع

افاد مصدر امني، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي على طريق اللطيفية السريع جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق اللطيفية السريع”.

واوضح المصدر، ان “الانفجار لم يسجل أي إصابات تذكر”.